AFAD: Азербайджан продолжает поддерживать Турцию после разрушительного землетрясения

Азербайджан продолжает оказывать поддержку Турции в восстановлении территорий, пострадавших от разрушительного землетрясения в Кахраманмараше, названного катастрофой века.

Азербайджан продолжает оказывать поддержку Турции в восстановлении территорий, пострадавших от разрушительного землетрясения в Кахраманмараше, названного катастрофой века.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил глава отдела Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) Орхан Татар на пресс-конференции в центре AFAD в Кахраманмараше.

Он подчеркнул, что Турции оказали помощь более 90 стран, но первым руку помощи протянул именно Азербайджан.

По его словам, масштаб разрушений огромен – бедствие затронуло территорию, сопоставимую с площадью Великобритании. "Погибли 53 737 человек, полностью разрушено 39 тысяч зданий. До сих пор в мире не фиксировались тектонические разломы такого масштаба", – отметил представитель AFAD.

Трехдневный медиатур, организованный Управлением коммуникаций при Администрации президента Турции, охватывает наиболее пострадавшие от землетрясения регионы – Адыяман, Кахраманмараш и Хатай. В нем принимают участие более 90 журналистов из 12 стран.