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Аэропорт Стамбула уведомил о прекращении приема рейсов до 26 января

Аэропорт Стамбула уведомил о прекращении приема рейсов до 26 января Аэропорт Стамбула из-за погодных условий прекратил прием рейсов как минимум до 26 января.
В регионе
25 января 2022 г. 18:37
Аэропорт Стамбула уведомил о прекращении приема рейсов до 26 января

Аэропорт Стамбула из-за погодных условий прекратил прием рейсов как минимум до 26 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из рассылки Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроля) авиакомпаниям.

"Аэропорт приостановил прием рейсов до 23:59 UTC из-за расчистки снега", - говорится в документе.

25 января стало известно, что Turkish Airlines продлила приостановку всех своих рейсов в аэропорту Стамбула до полуночи 26 января из-за плохих погодных условий. При этом в течение дня появилась информация, что самолеты некоторых авиакомпаний начали взлетать с единственной расчищенной взлетно-посадочной полосы аэропорта Стамбула.

Сильный снегопад в Стамбуле начался 21 января. Синоптики прогнозируют, что осадки в Стамбуле продолжатся до пятницы, их интенсивность снизится в среду. На ряде автотрасс республиканского значения образовались серьезные пробки и заторы как из-за большого количества снега, так и из-за аварий. На несколько часов была перекрыта трасса между Анкарой и Стамбулом, а также подъездные автодороги к стамбульскому аэропорту.

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