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Аэропорт Казани приостановил работу

Аэропорт Казани приостановил работу Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы.
В регионе
28 декабря 2024 г. 09:21
Аэропорт Казани приостановил работу

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы.

Как передает Report, об этом сообщила Росавиация. Уточняется, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, другие подробности не приводятся.

Как правило, подобные меры вводят из-за угрозы атаки беспилотников. Местные власти пока никак не комментировали ситуацию. Аналогичные ограничения вводились вчера, 27 декабря.

21 декабря, по данным Минобороны, в Казани было сбито и подавлено шесть беспилотников. В мэрии заявили о пожарах в трех районах города. Пострадали несколько человек, было возбуждено дело о теракте.

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Версия на азербайджанском языке Kazan hava limanı fəaliyyətini dayandırıb

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