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    Ильхам Алиев: Соотношение внешнего долга Азербайджана к ВВП — одно из самых низких в мире

    Финансы
    • 02 октября, 2026
    • 18:27
    Ильхам Алиев: Соотношение внешнего долга Азербайджана к ВВП — одно из самых низких в мире

    Сегодня внешний долг Азербайджана составляет 5,6 процента валового внутреннего продукта страны, и это один из самых низких показателей в мировом масштабе.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

    "В свое время я поставил задачу, чтобы он был равен 10 процентам валового внутреннего продукта. Сегодня наш внешний долг составляет 5,6 процента валового внутреннего продукта страны. И это один из самых низких показателей в мировом масштабе. Могу сказать, что во всех развитых странах он составляет либо 100, либо 110, либо 120 процентов", - отметил он.

    Президент напомнил, что выступая на инвестиционном форуме он сказал, что при желании мы можем обнулить наш долг за 24 часа.

    "Что это значит? Это означает, что мы не оставим долговое бремя будущим поколениям. Чтобы наше экономическое развитие продвигалось еще более высокими темпами, мы будем активнее реализовывать инвестиционные проекты. Поэтому экономическая стабильность и финансовая стабильность являются сегодня очень серьезным фактором нашего успеха. Несмотря на огромные расходы – на военные вопросы, строительство армии, охрану границ, восстановление Карабаха, - мы из года в год увеличиваем свои валютные резервы, которые уже достигли 90 миллиардов долларов, что примерно в 20 раз превышает наш внешний долг. Если кто-то найдет вторую такую страну, пусть скажет мне, чтобы и я знал", - сказал глава государства.

    Ильхам Алиев VIII съезд Партии Ени Азербайджан
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