ВБ готовит проект реконструкции дороги Билясувар–Астара

Азербайджан и Всемирный банк готовят проект реконструкции участка Билясувар–Астара магистральной автомобильной дороги М3.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

По данным ведомства, в связи с этим предусмотрены меры по кредитной и технической поддержке со стороны банка.

Первый заместитель министра финансов Анар Керимов встретился с делегацией ВБ во главе с региональным директором по Южному Кавказу Роланд Прайс.

В ходе встречи Прайс сообщила о готовности ВБ оказать финансовую и экспертную поддержку расширению финансовой доступности в рамках проекта "FINGROW" и реализации инициатив, направленных на развитие транспортной инфраструктуры.