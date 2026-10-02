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    ВБ готовит проект реконструкции дороги Билясувар–Астара

    Финансы
    • 02 октября, 2026
    • 18:45
    ВБ готовит проект реконструкции дороги Билясувар–Астара

    Азербайджан и Всемирный банк готовят проект реконструкции участка Билясувар–Астара магистральной автомобильной дороги М3.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    По данным ведомства, в связи с этим предусмотрены меры по кредитной и технической поддержке со стороны банка.

    Первый заместитель министра финансов Анар Керимов встретился с делегацией ВБ во главе с региональным директором по Южному Кавказу Роланд Прайс.

    В ходе встречи Прайс сообщила о готовности ВБ оказать финансовую и экспертную поддержку расширению финансовой доступности в рамках проекта "FINGROW" и реализации инициатив, направленных на развитие транспортной инфраструктуры.

    ВБ готовит проект реконструкции дороги Билясувар–Астара
    ВБ готовит проект реконструкции дороги Билясувар–Астара

    Всемирный банк (ВБ) Азербайджан
    Фото
    Dünya Bankı Biləsuvar–Astara yolunun yenidən qurulması ilə bağlı layihə hazırlayır
    Фото
    Azerbaijan, World Bank prepare M3 Bilasuvar-Astara road project
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