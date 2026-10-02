ВБ готовит проект реконструкции дороги Билясувар–Астара
Финансы
- 02 октября, 2026
- 18:45
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Азербайджан и Всемирный банк готовят проект реконструкции участка Билясувар–Астара магистральной автомобильной дороги М3.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
По данным ведомства, в связи с этим предусмотрены меры по кредитной и технической поддержке со стороны банка.
Первый заместитель министра финансов Анар Керимов встретился с делегацией ВБ во главе с региональным директором по Южному Кавказу Роланд Прайс.
В ходе встречи Прайс сообщила о готовности ВБ оказать финансовую и экспертную поддержку расширению финансовой доступности в рамках проекта "FINGROW" и реализации инициатив, направленных на развитие транспортной инфраструктуры.
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