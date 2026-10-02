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    Иран предложил странам Мекканского пакта политический диалог с хуситами

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 18:43
    Иран предложил странам Мекканского пакта политический диалог с хуситами

    Иран предложил рассмотреть возможность политического взаимодействия с йеменскими хуситами.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар на пресс-конференции в Исламабаде.

    По его словам, предложение будет рассмотрено на экстренном заседании комитета Мекканского соглашения в Эр-Рияде на следующей неделе. В обсуждении примут участие Саудовская Аравия, Турция и Пакистан.

    Дар отметил, что письменного предложения со стороны Ирана пока нет.

    Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали Мекканское соглашение 7 августа. Документ предусматривает, что вооруженное нападение на одного из участников будет рассматриваться как нападение на всех троих.

    Мухаммад Исхак Дар Мекканское соглашение Движение Ансар Аллах (хуситы) Исламская Республика Иран
    İran Məkkə sazişi ölkələrini husilərlə siyasi dialoq qurmağı təklif edib
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