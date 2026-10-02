Иран предложил странам Мекканского пакта политический диалог с хуситами
Другие страны
- 02 октября, 2026
- 18:43
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Иран предложил рассмотреть возможность политического взаимодействия с йеменскими хуситами.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар на пресс-конференции в Исламабаде.
По его словам, предложение будет рассмотрено на экстренном заседании комитета Мекканского соглашения в Эр-Рияде на следующей неделе. В обсуждении примут участие Саудовская Аравия, Турция и Пакистан.
Дар отметил, что письменного предложения со стороны Ирана пока нет.
Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали Мекканское соглашение 7 августа. Документ предусматривает, что вооруженное нападение на одного из участников будет рассматриваться как нападение на всех троих.
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