Иран предложил странам Мекканского пакта политический диалог с хуситами

Иран предложил рассмотреть возможность политического взаимодействия с йеменскими хуситами.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар на пресс-конференции в Исламабаде.

По его словам, предложение будет рассмотрено на экстренном заседании комитета Мекканского соглашения в Эр-Рияде на следующей неделе. В обсуждении примут участие Саудовская Аравия, Турция и Пакистан.

Дар отметил, что письменного предложения со стороны Ирана пока нет.

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали Мекканское соглашение 7 августа. Документ предусматривает, что вооруженное нападение на одного из участников будет рассматриваться как нападение на всех троих.