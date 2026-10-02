İran Məkkə sazişi ölkələrini husilərlə siyasi dialoq qurmağı təklif edib
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2026
- 18:55
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İran Yəmən husiləri ilə siyasi qarşılıqlı fəaliyyət imkanını nəzərdən keçirməyi təklif edib.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın xarici işlər naziri İshaq Dar İslamabadda keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, təklif gələn həftə Ər-Riyadda Məkkə sazişi komitəsinin təcili iclasında nəzərdən keçiriləcək. Müzakirədə Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə və Pakistan iştirak edəcək.
İ.Dar qeyd edib ki, İran tərəfindən hələlik yazılı təklif yoxdur.
Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə və Pakistan avqustun 7-də Məkkə sazişini imzalayıb. Sənədə əsasən, ölkələrdən birinə edilən silahlı hücum hər üç ölkəyə qarşı hücum kimi qiymətləndiriləcək.
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