Баку. 23 Апреля. REPORT.AZ/ «Аэрофлот» предоставит ветеранам бесплатные билеты с 3 по 12 мая.

Акция приурочена к 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Бесплатные перелёты будут доступны ветеранам и инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, проживающим на территории России, в странах СНГ, Прибалтики и Грузии.

Авиакомпания также оплатит перевозку одного сопровождающего для каждого ветерана.

Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы на перелёты внутри страны Аэрофлот предоставит билеты бизнес-класса или класса комфорт. Другим участникам акции и сопровождающим предложат повышение в классе обслуживания, если на борту будут свободные места.

Бесплатный билет можно будет получить на любой из маршрутов внутри РФ, а также на перелёты между пунктами в странах: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Латвия, Эстония, Литва, Молдавия, Грузия и пунктами в РФ в период проведения акции.

Ветеранам категории «участник Великой Отечественной войны» и «инвалид Великой Отечественной войны» дополнительно предоставят возможность перелёта из пунктов РФ и пунктов в странах СНГ/Прибалтики/Грузии в пункты стран Европы: Болгарию, Венгрию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию, Чехию.

Оформить льготный билет можно в период с 25 апреля по 12 мая.