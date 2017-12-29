"Аэрофлот" обнародовал число пассажиров, которые внесены в черный список компании

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Порядка 10 тыс. человек внесены в черный список компании «Аэрофлот» за последние 7-8 лет, значительную часть которых составляют авиадебоширы.

Как сообщает Report, об этом сообщил глава авиакомпании Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия 24» .

"У нас сегодня 3,5 тысячи человек, кто совершил проступки на борту, мы ведем эту хронологию, и 6 тысяч 700 человек, которых не допустили до полета. Это за период 7-8 лет", - сообщил он.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал закон, по которому авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту самолета. Закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования, в июне 2018 года.

Согласно новому закону, перевозчик сможет запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение одного года.