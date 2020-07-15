Адвокат Ефремова ответил на слухи о планах его заменить

Адвокат Эльман Пашаев сказал, что у них с Ефремовым очень доверительные и теплые отношения

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе со "Стархит" ответил на появившиеся в Сети слухи о том, что актер планирует сменить защитника.

"Вы меня танком от него не уберете", - рассказал Пашаев, отметив, что артист "достаточно умный мужик" и понимает, что недоброжелатели активизировались, чтобы избавиться от адвоката.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, телеканалы "полоскают" его несколько дней в надежде, что Ефремов откажется от услуг Пашаева и "они его погубят". Как заявил юрист, у них не получится сделать этого. Также адвокат напомнил, что он забрал артиста домой одним днем. Такого в практике раньше не было, как отметил Пашаев — обычно после подобного преступления заключают под стражу.

"После этого вообще нормально отказываться?", - отметил адвокат.

Пашаев пояснил, что у них с Ефремовым очень доверительные и теплые отношения.

Отметим, что вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем автомобиле пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице.