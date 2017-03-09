Администрация президента Турции ответила канцлеру Германии

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "Ангела Меркель права. В некоторых вопросах, в особенности в борьбе с терроризмом, между Турцией и Германией существует глубокое разногласие мнений".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил пресс-секретарь Администрации президента Турции Ибрагим Калын.

"То, что Германия препятствует членству Турции в Евросоюзе, расстраивает нас. Нас расстраивает разжигание событий вокруг происходящего против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Возникла очень интересная картина. Мы видим, как некоторые государства Евросоюза действуют для того, чтобы не было собрано достаточно голосов за предстоящий в Турции референдум, связанный с дополнениями и изменениями в Конституцию. Поведение стран, которые распростерли объятия многим выступающим против Турции группировкам и тем, кто говорит "не приносите в нашу страну процесс референдума", требует размышления. Разочаровывает то, что они мешают политикам, и при этом не препятствуют террористическим группировкам. Положение некоторых европейских стран касательно данных вопросов является трагикомедией", - подчеркнул он.

Официальные представители Турции считают, что правительство Германии создает сторонникам террористического РПК все условия для их деятельности на территории своей страны, и даже не препятствует их деятельности против Турции.

В своем выступлении в парламенте страны канцлер Германии Ангела Меркель сказала: "Мы сейчас ощущаем глубокое разногласие мнений между Турцией, Евросоюзом и Германией".