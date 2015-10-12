​Администрация Кремля: Турция, несмотря на противоречия, остается партнером России

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Турция, несмотря на имеющиеся противоречия на международной арене, остается партнером России".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал глава администрации президента РФ Сергей Иванов.

"Турция - наш добрый сосед и хороший партнер, у нас очень тесные связи между народами, лидерами и властями", - отметил он.

"Иногда у нас есть некоторые расхождения в международных отношениях, но мы их обсуждаем открыто и в частном порядке, с учетом интереса обеих сторон", - добавил Иванов.

Теракты в Анкаре, которые произошли в субботу, говорят о необходимости объединить усилия РФ и Турции в борьбе против терроризма, подчеркнул глава администрации президента РФ. "Я уверен, что этот теракт в очередной раз напоминает нам о необходимости объединить наши усилия в борьбе с терроризмом",- сказал он на английском языке во время посещения посольства Турции в Москве, куда он приехал, чтобы выразить соболезнования турецкому народу в связи с большим числом жертв террористической атаки. Иванов оставил запись в книге соболезнований.