Администрация Эрдогана: Саммит мира в Египте стал важной вехой в дипломатии

Саммит мира в Шарм-эш-Шейхе, одним из участников которого был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, стал важной вехой в дипломатии, направленной на установление регионального мира.

Как передает Report, об этом заявил глава Управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Бурханеттин Дуран.

"Саммит стал важной вехой в дипломатических усилиях по достижению постоянного прекращения огня в секторе Газа и установлению регионального мира и стабильности. В ходе переговоров на саммите наш президент вновь продемонстрировал решительную позицию Турции, базирующуюся на мире, справедливости и человеческих ценностях, и подчеркнул важность решения о двух государствах для достижения прочного мира", - написал Дуран в соцсети Х.

Он также напомнил, что Турция под руководством Эрдогана изначально проводила интенсивную дипломатическую работу, чтобы положить конец действиям Израиля в Газе, защитить мирных жителей и обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи.

"Наша страна продолжит брать на себя ответственность за восстановление Газы, залечивание ее ран и обеспечение возможности для наших палестинских братьев и сестер смотреть в мирное и безопасное будущее. Она продолжит поддерживать угнетенных, выступать на стороне справедливости и быть пионером мира", - говорится в публикации.