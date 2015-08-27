Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Администрация бульвара Батуми внесла ясность в вопрос переноса статуи Али и Нино на бульваре города и повреждения одной из статуй.

Как сообщил Report глава администрации бульвара Георгий Вирагашвили, перенос статуи планировался ранее в связи с тем, что волны и штормы на море образовали под постаментом статуи полость, которая могла бы привести к его разрушению: "Перенос статуи планировался на 50 м вглубь бульвара, чтобы волны не могли его разрушить. Мы получили добро администрации города и автора статуи после чего объявили тендер на перенос памятника. Во время переноса одной из статуй, внезапно лопнул трос и статуя обвалилась, повредив несколько лопастей".

По его словам, компания, ответственная за перенос статуи, согласно контракту, должна возместить ущерб, иначе деньги за выполнение контракта ей не будут перечислены: "Ничего серьезного не произошло. Повреждены несколько лопастей, завтра работы по переносу продолжатся".

Отметим, что ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook фотографии, на которых видно, что статуя Али и Нино была повреждена. По его словам, нынешнее правительство намерено разрушить памятник. Это сообщение вызвало волнение среди азербайджанских пользователей соцсети.