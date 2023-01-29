Абдулфаттах ас-Сиси: Египет готов стать посредником между Арменией и Азербайджаном

Египет готов стать посредником между Арменией и Азербайджаном для нормализации отношений между этими странами.

Египет готов стать посредником между Арменией и Азербайджаном для нормализации отношений между этими странами.

Как передает Report, об этом в Ереване на встрече с президентом Армении Ваагном Хачатуряном заявил президент Египта Абдулфаттах ас-Сиси.

"В ходе беседы с вами я отметил, что у нас нейтральная позиция в вопросе армяно-азербайджанского конфликта, и в этом смысле, если вы принимаете наше посредничество и хотели бы, чтобы мы посредничали или взяли на себя такую роль, то мы готовы", - сказал ас-Сиси Хачатуряну.