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60% населения приграничных с РФ территорий Сумской области Украины эвакуированы 

60% населения приграничных с РФ территорий Сумской области Украины эвакуированы  На сегодняшний день 60% населения приграничных с РФ территорий Сумской области Украины эвакуированы.
В регионе
16 июня 2025 г. 13:22
60% населения приграничных с РФ территорий Сумской области Украины эвакуированы 

На сегодняшний день 60% населения приграничных с РФ территорий Сумской области Украины эвакуированы.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, в настоящее время необходима эвакуация людей из 213 населенных пунктов Сумской области.

"Только за прошлую неделю из приграничных общин были переселены 400 человек, в том числе 26 детей. Это в основном жители приграничных районов Сумской области, включая Шосткинский район", - отметил он.

Григоров также сообщил, что за прошедшие сутки российская армия нанесла около 80 ударов по 29 населенным пунктам в 12 территориальных общинах области.

"Большинство атак было осуществлено на сам город Сумы, то есть на центр области", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Sumı vilayətinin Rusiya ilə sərhədyanı ərazilərinin 60 faiz əhalisi köçürülüb

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