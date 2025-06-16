На сегодняшний день 60% населения приграничных с РФ территорий Сумской области Украины эвакуированы.
Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
По его словам, в настоящее время необходима эвакуация людей из 213 населенных пунктов Сумской области.
"Только за прошлую неделю из приграничных общин были переселены 400 человек, в том числе 26 детей. Это в основном жители приграничных районов Сумской области, включая Шосткинский район", - отметил он.
Григоров также сообщил, что за прошедшие сутки российская армия нанесла около 80 ударов по 29 населенным пунктам в 12 территориальных общинах области.
"Большинство атак было осуществлено на сам город Сумы, то есть на центр области", - добавил он.