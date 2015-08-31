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    США и ЕС​​ выделяют каждый год Армении по 70 млн. долларов

    По информации, гранты реализованы на финансирование различных государственных проектов

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ За последние 8 лет (2006-2014 гг.) правительство Армении получило от иностранных государств и международных организаций грантов на сумму примерно 542 млн. долларов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    По информации, гранты реализованы на финансирование различных государственных проектов. Однако не уточняется, к каким конкретным сферам относятся данные проекты.

    Отметим, за последние 10 лет США и Китай выделили министерству обороны Армении гранты на сумму 45 млн. 500 тыс. долларов. 

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