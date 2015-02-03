50 тыс. граждан Армении включены в "черный список" РФ

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Въезд в Россию запрещен 50 тыс. граждан Армении. Как сообщает Report со ссылкой на news.am, каждый день 40 – 50 человек обращается в Государственную миграционную службу Армении с просьбой оказать помощь для поездки в Россию на заработки.

Как заявил начальник Государственной миграционной службы Армении Гагик Еганян, на 22 – 23% подобных заявлений приходит положительный ответ.

"Однако не нужно забывать, что Евразийский экономический союз не имеет никакого отношения к данной проблеме. Конечно, ЕАЭС дает возможность для взаимовыгодного экономического сотрудничества, открывает широкие возможности для трудовых мигрантов, но не для мигрантов, нарушивших закон другой страны", – сказал он.

Отметим, что граждане Армении, которым запрещен въезд в Россию, периодически проводят акции перед зданием Государственной миграционной службы Армении с требованием объявить амнистию, чтобы им было вновь разрешено поехать на заработки в РФ.