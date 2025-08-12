34 иностранца, включая гражданина Азербайджана, депортированы из Грузии

Департамент миграции МВД Грузии совместно с другими подразделениями ведомства провел комплексные мероприятия, в результате которых за последние дни из страны были выдворены 34 иностранных гражданина.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинское бюро, среди депортированных – граждане Азербайджана, Индии, России, Нигерии, Ирана, Египта, Туркменистана, Пакистана, Кении, Армении и Кыргызстана.

Согласно законодательству, им запрещен повторный въезд в Грузию.

В МВД отметили, что Департамент миграции продолжает борьбу с незаконной миграцией, выявляя и выдворяя иностранцев, находящихся в стране нелегально.