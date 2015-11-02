​20 человек пострадали при взрыве на юго-востоке Турции

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В результате взрыва, который прогремел в юго-восточной турецкой провинции Мардин, пострадали не менее 20 человек.

Как передает Report, об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Взрыв произошел в центре турецкого города Нусайбин, расположенном рядом с турецко-сирийской границей. Припаркованный в жилом районе автомобиль взорвался по невыясненной пока причине. В расположенном неподалеку торговом комплексе возник пожар.

Отмечается, все пострадавшие были отправлены в местную больницу, большинство из них госпитализированы из-за проблем с дыханием и легкими ранениями.

Также сообщается,на месте происшествия работают пожарные, медики и спасатели.

Напомним, в воскресенье вТурции прошли парламентские выборы. Правящая партия лидирует на выборах, подсчитано 42% бюллетеней.