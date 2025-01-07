17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ

В состав коммиссии иследующий черный ящик самолета AZAL, упавшего близ Актау, вошли 17 международных экспертов.

Эксперты комиссии по расследованию авиакатастрофы самолета AZAL, потерпевшего крушение близ Актау, на днях вернутся в Астану из Бразилии с расшифрованными материалами бортовых самописцев (черных ящиков).

Об этом сообщили в Министерстве транспорта РК в ответ на запрос казахстанского бюро Report.

"Члены комиссии возвращаются в Казахстан. У нас же 17 международных экспертов, среди которых представители Казахстана, Азербайджана, России. Они в Бразилию летали. По прибытию эксперты незамедлительно приступят к изучению и анализу расшифрованных данных бортовых самописцев", - отметили в Минтрансе Казахстана.

"В ближайшее время они будут в Казахстане", - добавили в ведомстве.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным.