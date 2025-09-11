Авария на западе Казахстана унесла жизни 10 человек
В регионе
- 11 сентября, 2025
- 19:03
В результате дорожно-транспортного происшествия в Мангистауской области Казахстана погибли 10 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, водитель автомобиля "Toyota Hiace" не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось в кювет. В салоне находились пассажиры.
В результате ДТП восемь человек погибли на месте, еще двое скончались при доставлении в больницу. Водитель и двое пассажиров с различными травмами госпитализированы.
