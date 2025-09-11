İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Qazaxıstanda yol qəzasında 10 zəvvar ölüb

    Region
    • 11 sentyabr, 2025
    • 21:10
    Qazaxıstanda yol qəzasında 10 zəvvar ölüb

    Qazaxıstanın Mangistau vilayətində baş verən yol qəzasında 10 nəfər ölüb.

    "Report" Qazaxıstan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, "Toyota Hiace" markalı avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirib və avtomobil kanala aşıb. Maşında sərnişinlər olub.

    Qəza nəticəsində 8 nəfər yerində, daha 2 nəfər isə xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Sürücü və 2 sərnişin müxtəlif bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi isə bildirib ki, yol qəzasının qurbanları zəvvarlar olublar. Zəvvarlar Beket-Ata pirinə gedirmişlər. Ölənlərin və xəsarət alanların ailələrinə lazımi yardımın göstəriləcəyi vəd edilib. Fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi üçün gecə-gündüz fəaliyyət göstərəcək operativ qərargah yaradılıb.

    Daxili işlər naziri cinayət işinin istintaqını şəxsi nəzarətinə götürüb.

    Qazaxıstan Mangistau Yol qəzası
