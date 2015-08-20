ЦИК Турции предлагает провести внеочередные выборы 1 ноября

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Внеочередные выборы в Турции пройдут 1 ноября.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила турецкая газета Hürriyət со ссылкой на источники в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

Отметим, что согласно закону "О выборах", в случае, если парламент не сможет сформировать правительство, по истечении срока 90 дней должны проводиться внеочередные выборы. Помимо этого, предусмотрено сокращение данного срока ЦИК. Согласно информации, этот срок сокращен на 30 дней.

В сообщении говорится, что решение ЦИК является окончательным, возражению не подлежит, а также учтены мнения Партии справедливости и развития, Республиканской народной партии, Партии националистического движения и Демократической партии народов в связи с данной датой.

Согласно данным, уже готов календарь для проведения внеочередных выборов 1 ноября и вся деятельность по политическим кампаниям осуществляется по этой дате.

Напомним, что Великое национальное собрание Турции должно вынести решение о дате проведения выборов.

Отметим, что начиная с 2002 года, ПСР побеждала на всех парламентских выборах и формировала правительство. 7 июня в Турции состоялись парламентские выборы 25-го созыва. В настоящее время в парламенте Турции представлены 258 депутатов от Партии справедливости и развития (ПСР), 132 - Республиканской народной партии (РНП), 80 - Партии националистического движения (ПНД) и 80 - Демократической партии народов (ДПН). Парламент формируется из 550-ти депутатов.

9 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил сформировать 63-е правительство председателю ПСР и исполняющему обязанности премьер-министра Ахмеду Давудоглу. Однако его встречи с лидерами РНП и ПНД оказались безрезультатными. Вчера А.Давудоглу вернул мандат по формированию коалиционного правительства президенту страны Р.Т.Эрдогану.

Согласно Конституции Турции, если правительство не будет сформировано в течение 45 дней, пройдут внеочередные парламентские выборы. Срок формирования коалиционного правительства истекает 23 августа.