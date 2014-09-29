Президент РФ: Взаимодействие прикаспийских стран укрепит безопасность в регионе и поспособствует экономическому развитию

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ "Каспийское море — стратегическое наследие пяти прикаспийских государств, их взаимодействие укрепит безопасность в регионе и поспособствует экономическому развитию".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая саммит прикаспийских государств в Астрахани.

"Сотрудничество наших государств будет способствовать укреплению региональной стабильности, а также эффективности в борьбе с терроризмом, экстремизмом, оборотом наркотиков, другими вызовами и угрозами, придаст дополнительную динамику экономическому развитию наших государств, повысит их конкурентоспособность на мировых рынках. Каспийский регион является оазисом мира и добрососедства, в основе этой стабильности — бережное и взвешенное отношение прикаспийских государств, их народов, их руководителей ко всему, что связано с Каспийским морем, будь то вопросы безопасности, экономики, охрана окружающей среды", — заявил Путин.

В.Путин отметил, что на саммите стороны намерены принять политическое заявление, которое будет положено в основу будущей конвенции о правовом статусе Каспия.