Наибольший объем импорта бензина и топлива в Грузию приходится на Румынию и Азербайджан

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Импорт нефтепродуктов в Грузию в июле 2014 года по сравнению с июнем этого года повысился на 31,2 тыс. тонн и составил 103,3 тыс. тонн. Как сообщает Report со ссылкой на "Грузия-онлайн", об этом заявили в Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ).

"В июле 2014 года по сравнению с июнем этого года импорт повысился на 31,2 тыс. тонн и составил 103,3 тыс. тонн. В том числе импорт бензина составил 38,2 тыс. тонн, а дизельного топлива - 65,1 тыс. тонн", - сообщили в Союзе.

По данным СИНГ, импорт нефтепродуктов в Грузию с начала 2014 года составил 488,1 тыс. тонн. В том числе импорт бензина составил 210,1 тыс. тонн, а дизельного топлива - 278 тыс. тонн.

Наибольший объем импорта бензина и дизельного топлива в 2014 году по странам, приходится на Румынию - 171,4 тыс. тонн, что составляет 35,1% от всего импорта. Далее следуют Азербайджан - 122,9 тыс. тонн, что составляет 25,2% от всего импорта; Болгария - 75,2 тыс. тонн, что составляет 15,4% от всего импорта; Греция - 59,8 тыс. тонн (12,3% от всего импорта); Россия - 37,8 тыс. тонн, что составляет 7,7% от всего импорта; Турция - 19,1 тыс. тонны, что составляет 3,9% от всего импорта.