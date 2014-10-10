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    В Турции в результате противостояний с полицией погибли 28 человека

    Протестующие недовольны действиями властей на фоне атак исламистов на курдский город Кобани в Сирии

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ С момента начала беспорядков в Турции погибли 28 человека, более 150 ранено, около 400 задержано. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в Турции уже который день не прекращаются акции курдов, обвиняющих власти страны в бездействии на фоне обострения ситуации в населенном курдами сирийском городе Кобани.

    Протестующие продолжают вступать в схватки с полицией, ломать витрины магазинов. Серьезные столкновения с представителями властей наблюдаются в основном в приграничных с Сирией провинциях Турции.

    Отметим, что город Кобани уже третью неделю штурмуют боевики террористической группировки "Исламское государство", стремящиеся истребить курдов на захваченных территориях. 

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