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    В РФ введена виза для въезжающих в страну с целью получения гражданства

    Правительство РФ утвердило изменения в закон об установлении визы для иностранных граждан, признанных носителями русского языка

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Правительство России утвердило изменения в "Положение об установлении формы визы для иностранных граждан, признанных носителями русского языка".

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт правительства РФ, вводится новая разновидность визы на въезд в Россию в целях приёма в гражданство РФ. Эта виза выдаётся иностранному гражданину на срок до одного года на основании решения о признании его носителем русского языка.

    Соответствующий документ внесён в Федеральную Миграционную Службу России для исполнения поручения Правительства.

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