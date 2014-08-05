В РФ введена виза для въезжающих в страну с целью получения гражданства

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Правительство России утвердило изменения в "Положение об установлении формы визы для иностранных граждан, признанных носителями русского языка".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт правительства РФ, вводится новая разновидность визы на въезд в Россию в целях приёма в гражданство РФ. Эта виза выдаётся иностранному гражданину на срок до одного года на основании решения о признании его носителем русского языка.

Соответствующий документ внесён в Федеральную Миграционную Службу России для исполнения поручения Правительства.