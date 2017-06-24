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    Южная Корея предложила создать единую команду с КНДР на Олимпиаде в Пхенчхане

    Участие северокорейских спортсменов стало бы большим вкладом в дело реализации олимпийских ценностей

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил Северной Корее принять участие в Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году и сформировать единую команду. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Киодо.

    Президент Южной Кореи приветствовал делегацию КНДР на международном турнире по тхэквондо, который проходит в Муджу. В Муджу также приехали член МОК от КНДР и почетный председатель Международной федерации тхэквондо Чан Ун и глава МОК Томас Бах. Мун Чжэ Ин предложил Северной Корее приехать на Олимпиаду, а также сформировать единую команду, которая могла бы участвовать в церемонии открытия Игр.

    Участие северокорейских спортсменов "стало бы большим вкладом в дело реализации олимпийских ценностей по продвижению мира во всем мире и достижения согласия человечества", - приводит слова президента агентство.

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