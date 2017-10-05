Власти Турции задержали американского дипломата, подозреваемого в связях с FETÖ

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Турецкий суд арестовал сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в связях с террористической группировкой Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), сообщает Report со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

Арестованный сотрудник генконсульства обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.

"Задержанному Метину Топузу предъявлены обвинения в "нарушении конституции" и попытке сместить правительство Турецкой Республики",- говорится в сообщении.

Долгие годы проживающий в США руководитель FETÖ обвиняется в попытке госпереворота в Турции и других преступлениях.