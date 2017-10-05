 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Власти Турции задержали американского дипломата, подозреваемого в связях с FETÖ

    Сотруднику генконсульства США предъявлены обвинения в попытке сместить правительство Турецкой Республики

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Турецкий суд арестовал сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в связях с террористической группировкой Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), сообщает Report со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

    Арестованный сотрудник генконсульства обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.

    "Задержанному Метину Топузу предъявлены обвинения в "нарушении конституции" и попытке сместить правительство Турецкой Республики",-  говорится в сообщении.   

    Долгие годы проживающий в США руководитель FETÖ обвиняется в попытке госпереворота в Турции и других преступлениях.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi