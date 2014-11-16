​В сирийском городе Кобани ликвидировали 700 террористов

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ За два месяца непрекращающихся боев в сирийском городе Кобани ликвидировали более 700 террористов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, при этом общее число погибших в городе - более 1,2 тысячи человек.

Известно, что значительная часть убитых — это боевики из группировки "Исламское государство".

Напомним, что террористы пытаются захватить Кобани с середины сентября.

Курдским ополченцам удалось перекрыть основную артерию снабжения боевиков "Исламского государства" — дорогу на границе Сирии и Турции.

Армия Сирии тем временем проводит операции в других районах, где боевики оказывают ожесточенное сопротивление.

Тем временем за минувшие сутки в Сирии более 270 боевиков сложили оружие.