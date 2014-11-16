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    ​В сирийском городе Кобани ликвидировали 700 террористов

    При этом общее число погибших в городе - более 1,2 тысячи человек.

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ За два месяца непрекращающихся боев в сирийском городе Кобани ликвидировали более 700 террористов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, при этом общее число погибших в городе - более 1,2 тысячи человек.

    Известно, что значительная часть убитых — это боевики из группировки "Исламское государство".

    Напомним, что террористы пытаются захватить Кобани с середины сентября.

    Курдским ополченцам удалось перекрыть основную артерию снабжения боевиков "Исламского государства" — дорогу на границе Сирии и Турции.

    Армия Сирии тем временем проводит операции в других районах, где боевики оказывают ожесточенное сопротивление.

    Тем временем за минувшие сутки в Сирии более 270 боевиков сложили оружие.

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