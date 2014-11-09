В Испании автобус свалился в пропасть, 12 погибших

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли поздно вечером в субботу в результате крушения автобуса на юго-востоке Испании.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, автобус, пассажирами которого были в основном деревенские жители, возвращавшиеся домой из Мадрида, съехал в кювет и перевернулся, после чего свалился в пропасть.

По словам представителей местных властей, анализы, взятые у водителя и его напарника, не выявили у них в крови наличие алкоголя или наркотиков.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы, их точное число не сообщается.