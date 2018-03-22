Европарламент направил Цукербергу приглашение на слушания

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Официальное приглашение явиться на слушания были направлены основателю Facebook Марку Цукербергу по почте, парламентарии теперь ждут ответа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Председатель Европарламента Антонио Таяни в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Приглашение было направлено позавчера вечером только по почте. Теперь нужно дождаться ответа. С его стороны было бы ошибкой считать, что нет места для дискуссии с представителями европейских потребителей", — сказал Таяни, отвечая на вопрос, согласился ли Цукерберг прибыть в ЕП.