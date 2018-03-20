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    Япония начала разработку законодательной базы для летающих автомобилей

    Токио рассматривает создание летающих авто как одну из самых перспективных отраслей развития

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Японское правительство приступило к разработке законодательной базы для летающих автомобилей и намерено вовлекать частный бизнес в их строительство.

    Как передает Report, об этом телеканалу NHK заявил министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

    «Пока работы на этом направлении носят ограниченный характер. Однако путем проведения различных консультаций и уже начавшейся подготовки законодательной базы мы будем деятельно привлекать к разработке летающих автомобилей новых участников из бизнеса. Токио рассматривает создание летающих авто как одну из самых перспективных отраслей развития», - сказал он.

    По словам Сэко, создание подобных машин позволит облегчить передвижение по суше, воде и воздуху.

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