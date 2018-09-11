ООН: Ощущается нехватка средств для оказания помощи беженцам из САР

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Бабара Балох заявила, что организации не хватает около 270 млн долларов для оказания необходимой помощи сирийским беженцам.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщается на сайте управления.

По ее словам, в текущем году для помощи беженцам организации необходимо 1,97 млрд долларов.

Она также добавила, что в настоящее время управление получило 610 млн долларов.

Балох подчеркнула, что 270 млн долларов срочно необходимы для помощи наиболее незащищенным беженцам.