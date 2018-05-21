Трамп подписал указ, запрещающий в США операции с госдолгом Венесуэлы

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Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, направленный на ограничение возможностей правительства Венесуэлы продавать государственные активы и запрещающий в США любые операции с госдолгом Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник на специальном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

"Президент подписал сегодня новый исполнительный указ, который ограничивает способность режима ликвидировать государственные активы по бросовой цене за счет венесуэльского народа. Мы не будем сидеть сложа руки, пока активы Венесуэлы проматываются этим коррумпированным режимом и продаются за бесценок", - заявил представитель исполнительной ветви власти США.