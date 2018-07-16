Трамп: Важно оказывать давление на Иран

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ На встрече с российским лидером Владимиром Путиным Президент США Дональд Трамп подчеркнул важность оказания давления на Иран.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой в Хельсинки.

"Я также подчеркнул важность оказания давления на Иран для того, чтобы они приостановили свою кампанию насилия и ядерное стремление на Ближнем Востоке",—заявил Трамп.