Россия, Турция и Иран продолжат переговоры по Идлибу - постпред РФ при ООН

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Россия вместе с партнерами по астанинскому процессу — Турцией и Ираном — намерена и дальше искать решение ситуации в сирийском Идлибе с помощью переговоров, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Россия вместе с другими странами-гарантами астанинского процесса прилагала и продолжит прилагать большие усилия для того, чтобы ситуация вокруг Идлиба была урегулирована переговорным путем, а гражданское население не пострадало, о чем мы говорили всем нашим партнерам все это время", — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН, передает Report со ссыкой на РИА Новости.

Он добавил, что "работа по поиску оптимального решения продолжится". "Кто бы что ни говорил – из зависти или попросту от бессилия – формат Астаны является работающим и эффективным механизмом. Благодарны нашим коллегам из Казахстана за вклад в его создание", — отметил дипломат.

Небензя сообщил членам Совбеза, что "ключевые элементы меморандума – сохранение зоны деэскалации и создание в ней демилитаризованной зоны, которая позволит вести сфокусированную работу по обеспечению устойчивого режима прекращения боевых действий".

"Продолжим работу по содействию формированию Конституционного комитета из числа представителей сирийского руководства, оппозиционных сил и гражданского общества. Задача – обеспечить запуск его работы в самое ближайшее время", — заключил Небензя.