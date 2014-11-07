​В 2015 году в Москве запустят вертолетные экскурсии

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Со следующего года в Москве станут доступны вертолетные экскурсии.

Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, над этой программой сейчас начала работу одна из международных туристических компаний.

Вертолетная экскурсия по предварительным расчетам будет стоить 7 000 – 8 000 рублей (около 160-180 долларов США) при длительности полета один час.

Маршрут предполагается проложить в рамках Садового кольца. Ориентировочно запуск вертолетного маршрута возможен ближе к весне 2015 года.