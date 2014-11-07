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    ​В 2015 году в Москве запустят вертолетные экскурсии

    Экскурсия по предварительным расчетам будет стоить около 160-180 долларов США

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Со следующего года в Москве станут доступны вертолетные экскурсии.

    Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, над этой программой сейчас начала работу одна из международных туристических компаний.

    Вертолетная экскурсия по предварительным расчетам будет стоить 7 000 – 8 000 рублей (около 160-180 долларов США) при длительности полета один час.

    Маршрут предполагается проложить в рамках Садового кольца. Ориентировочно запуск вертолетного маршрута возможен ближе к весне 2015 года. 

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