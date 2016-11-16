Турция возвращает своего посла в Израиль

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Турция возвращает посла в Израиль после нормализации отношений между странами.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган.

Новым послом назначен Кемаль Окем.

Ранее Эрдоган утвердил ратифицированный до этого парламентом договор о нормализации отношений с Израилем.

Напомним, представители Израиля и Турции подписали соглашение о нормализации отношений в июне. Согласно договору, Израиль выплатил Турции 20 млн долларов компенсации за инцидент с паромом Mavi Marmara в 2010 году, который и стал причиной ухудшения отношений между странами.