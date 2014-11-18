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    Турция ожидает 2-3 млн беженцев из-за военных действий в районе Алеппо

    Из районов боевых действий бежит пугающее число мирных жителей

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ / Около 2-3 миллионов беженцев из Сирии могут подойти к границе с Турцией при эскалации военного конфликта между правительственной сирийской армией и террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в районе города Алеппо на северо-западе Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

    "Если военный конфликт в районе Алеппо будет продолжать набирать обороты, то к нашим границам могут прибыть еще 2-3 миллиона беженцев", - цитирует Чавушоглу Report со ссылкой на телеканал TRT.

    По его словам, из районов, где ведутся боевые действия с участием правительственных войск и ИГ, бежит "пугающее число" мирных жителей.

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