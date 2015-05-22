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    Обама планирует наделить Тунис новым статусом

    Новый статус подразумевает также экономическую помощь со стороны США

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Президент Барак Обама планирует объявить Тунис своим главным стратегическим союзником из числа государств, не входящих в НАТО.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что новый статус Туниса подразумевает укрепление сотрудничества в области обороны и безопасности, а также экономическую помощь со стороны США.

    Встреча лидеров двух стран состоялась в Белом доме, на ней обсуждались также борьба с джихадистами "Исламского государства" и стабилизация ситуации в Ливии.

    В 2011 году в Тунисе произошла революция, приведшая к свержению президента Зина Абидина Бен Али и послужившая стимулом к массовым протестам в других арабских странах - процессу, который получил название "арабская весна".

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