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    ОАЭ пригрозили новыми санкциями в отношении Катара

    Одной из возможностей экономического давления на Доху будут общие торговые партнеры двух стран

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в России Омар Гобаш сообщил, что страны Персидского залива в настоящий момент рассматривают введение новых санкций против Катара. Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, об этом дипломат рассказал в интервью The Guardian.

    "Существуют определенные экономические санкции, которые мы можем применить [в отношении Катара], — они рассматриваются в настоящий момент", — сказал Гобаш.

    Дипломат уточнил, что одной из возможностей экономического давления на Доху будут общие торговые партнеры двух стран. Так, Абу-Даби может поставить условия перед этими партнерами и заставить их выбрать, с кем из двух стран продолжать работу.

    Ранее сообщалось, что власти Катара считают неприемлемыми требования арабских стран.

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