Минюст США начал расследование действий полиции в Балтиморе

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Министерство юстиции США начало расследование в отношении полицейского управления Балтимора, сообщила генеральный прокурор США Лоретта Линч.

Расследование должно установить, нарушили полицейские конституцию страны, в том числе путем неоправданного применения силы.

Федеральные службы также проводят расследование обстоятельств гибели чернокожего американца Фредди Грея, смерть которого стала причиной демонстраций и беспорядков в Балтиморе, передает Report со ссылкой на Би-би-си.