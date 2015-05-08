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    Минюст США начал расследование действий полиции в Балтиморе

    Расследование должно установить, нарушили полицейские конституцию страны

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Министерство юстиции США начало расследование в отношении полицейского управления Балтимора, сообщила генеральный прокурор США Лоретта Линч.

    Расследование должно установить, нарушили полицейские конституцию страны, в том числе путем неоправданного применения силы.

    Федеральные службы также проводят расследование обстоятельств гибели чернокожего американца Фредди Грея, смерть которого стала причиной демонстраций и беспорядков в Балтиморе, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

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