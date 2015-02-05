Министры обороны НАТО обсудят обстановку в Украине и укрепление обороноспособности

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Ситуация на Украине, сотрудничество с Грузией и укрепление обороноспособности станут главными темами встречи министров обороны 28 стран НАТО, которая пройдет в четверг в Брюсселе.

По данным ТАСС, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выступит с заявлением, в котором отразит традиционный подход к причинам дестабилизации ситуации на юго-востоке Украины и наличия военной техники у ополченцев Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, министры обороны не планируют обсуждать вопрос поставок вооружений Украине из стран-участниц блока. "НАТО как альянс не занимается поставками оружия, поэтому эти решения могут приниматься только отдельными странами-членами в индивидуальном порядке", - пояснила она.

Помощник генсека Столтенберга по политическим вопросам Джеймс Аппатурай признал ранее, что на Украине есть специалисты НАТО, но они не участвуют в боевых действиях. "Речь идет о давно существовавших направлениях долгосрочного сотрудничества: о восстановлении структур безопасности, совершенствовании систем кибербезопасности, содействии в адаптации отставных военных к гражданской жизни, реализации программ медицинской реабилитации. У нас существуют программы по повышению профессиональной квалификации украинских офицеров, но это обучение проводится только в школах", - отметил Аппатурай, информирует Report.