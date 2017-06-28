В Лондоне заявили о готовности отвечать авиаударами на кибератаки

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Лондон готов использовать обычные виды вооружения, в том числе авиацию, в ответ на хакерские атаки, угрожающие государству. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

Ответная реакция Лондона на атаку через интернет может последовать "с воздуха, земли, моря или из киберпространства", отметил министр.

Британия обладает своим собственным арсеналом кибервооружения, которое применяется для борьбы с "Исламским государством" в Ираке и Сирии. По словам Фэллона, Соединенное Королевство продемонстрировало эффективность этого оружия и стало одной из первых стран, предложивших НАТО технологии для поддержки миссий военного блока.

Лондон подталкивает НАТО приравнять атаки хакеров к обычному вооруженному нападению. В таком случае агрессия в отношении даже одного члена альянса рассматривается как нападение на НАТО в целом, отмечает Times.

Раннее стало известно, что компьютерная сеть парламента Великобритании подверглась хакерской атаке. Злоумышленникам удалось взломать некоторые ненадежные пароли почтовых ящиков депутатов на сервере парламента.