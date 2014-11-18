МИД Израиля возложил ответственность за теракт в синагоге на палестинских лидеров

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман возложил на Палестинскую национальную администрацию (ПНА) ответственность за нападение на синагогу в Иерусалиме, в результате которого сегодня были убиты четыре человека.

"Абсолютно ясно, что ответственность за сегодняшний теракт в Иерусалиме целиком лежит на председателе ПНА Махмуде Аббасе, - сказал Либерман. - Подлое убийство молящихся в синагоге - это результат его постоянного подстрекательства против евреев".

Аббас "преднамеренно пытается превратить палестино-израильский конфликт в религиозную войну между евреями и мусульманами", считает глава израильмкого МИД. "Международное сообщество не имеет права игнорировать антисемитские высказывания главы ПНА, провоцирующие убийства евреев, - продолжил Либерман. - Оно обязано осудить подстрекательские заявления Аббаса и дать ему понять, что тот, кто ведет себя подобным образом, не может быть легитимной политической фигурой".

Ранее Аббас осудил нападение на синагогу в Иерусалиме. Об этом говорится в заявлении канцелярии палестинского президента. "Президент осуждает нападение на евреев в доме молитвы, - отмечается в документе. - Мы также осуждаем убийства мирных граждан независимо от того, кто за этим стоит", напоминает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.