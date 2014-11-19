Госдеп: Вашингтон не отказывается от политики отказа от уступок террористам

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Американское правительство не собирается отказываться от своей политики отказа от уступок террористам, которые берут заложников. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель госдепартамента США Джефф Ратке.

По его словам, "давняя политика (США) заключается в том, что мы не идем на уступки тем, кто осуществляет захват заложников". С точки зрения Вашингтона, уступки и передача выкупа таким злоумышленникам "только поставили бы под угрозу захвата еще больше американцев", пояснил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Кроме того, он добавил, что США не согласны с решением ОАЭ внести в свой список террористических группировок две общественные организации американских мусульман. Речь идет о Совете по американо-исламским отношениям и Мусульмано-американском обществе. "США не считают эти американские организации террористическими. Мы добиваемся получения дополнительной информации от ОАЭ относительно того, почему было принято данное решение", - указал Ратке.

В понедельник официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Алистер Бэски заявил, что администрация США ведет межведомственный пересмотр своей политики, направленной на освобождение тех граждан США, которые были захвачены в заложники экстремистскими группировками за рубежом, напоминает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Сотрудник СНБ не пояснил, какие именно изменения администрация США планирует внести в свою нынешнюю стратегию. Отказался характеризовать сущность этой работы и Ратке.

"Цель администрации всегда заключалась в том, чтобы использовать все надлежащие ресурсы в рамках закона, чтобы помочь семьям вернуть родных домой. В свете увеличения числа американцев, захваченных в заложники террористическими группировками за рубежом, и экстраординарности таких недавних случаев президент (США Барак) Обама этим летом распорядился, чтобы соответствующие министерства и ведомства, включая министерство обороны, госдепартамент, ФБР и разведывательное сообщество, провели всеобъемлющий пересмотр того, как правительство США действует в таких ситуациях", - заявил Бэски.

По его словам, власти США "не могут в деталях рассказать о каждом усилии или инструменте, применяемом для возвращения заложников-американцев на родину". Тем не менее, подчеркнул Бэски, правительство США "продолжит использовать все надлежащие военные, разведывательные, правоохранительные и дипломатические возможности в целях освобождения заложников-американцев". "Эти усилия предпринимаются каждый день", - заверил представитель СНБ.