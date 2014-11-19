Госдеп: Вашингтон не отказывается от политики отказа от уступок террористам

По его словам, "давняя политика (США) заключается в том, что мы не идем на уступки тем, кто осуществляет захват заложников". С точки зрения Вашингтона, уступки и передача выкупа таким злоумышленникам "только поставили бы под угрозу захвата еще больше американцев", пояснил сотрудник внешнеполитического ведомства США.
Кроме того, он добавил, что США не согласны с решением ОАЭ внести в свой список террористических группировок две общественные организации американских мусульман. Речь идет о Совете по американо-исламским отношениям и Мусульмано-американском обществе. "США не считают эти американские организации террористическими. Мы добиваемся получения дополнительной информации от ОАЭ относительно того, почему было принято данное решение", - указал Ратке.
В понедельник официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Алистер Бэски заявил, что администрация США ведет межведомственный пересмотр своей политики, направленной на освобождение тех граждан США, которые были захвачены в заложники экстремистскими группировками за рубежом, напоминает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.
Сотрудник СНБ не пояснил, какие именно изменения администрация США планирует внести в свою нынешнюю стратегию. Отказался характеризовать сущность этой работы и Ратке.
"Цель администрации всегда заключалась в том, чтобы использовать все надлежащие ресурсы в рамках закона, чтобы помочь семьям вернуть родных домой. В свете увеличения числа американцев, захваченных в заложники террористическими группировками за рубежом, и экстраординарности таких недавних случаев президент (США Барак) Обама этим летом распорядился, чтобы соответствующие министерства и ведомства, включая министерство обороны, госдепартамент, ФБР и разведывательное сообщество, провели всеобъемлющий пересмотр того, как правительство США действует в таких ситуациях", - заявил Бэски.
По его словам, власти США "не могут в деталях рассказать о каждом усилии или инструменте, применяемом для возвращения заложников-американцев на родину". Тем не менее, подчеркнул Бэски, правительство США "продолжит использовать все надлежащие военные, разведывательные, правоохранительные и дипломатические возможности в целях освобождения заложников-американцев". "Эти усилия предпринимаются каждый день", - заверил представитель СНБ.
News DepartmentАвтор новости
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