    Эрдоган: Необходимо приложить больше усилий для завершения войны против Ирана

    • 04 апреля, 2026
    • 18:03
    Эрдоган: Необходимо приложить больше усилий для завершения войны против Ирана

    Операция США и Израиля против Ирана привела к геополитическому тупику, в связи с чем международное сообщество должно приложить больше усилий для прекращения этой войны.

    Как передает Report со ссылкой на Управление по коммуникациям Администрации президента Турции, об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    В ходе переговоров были обсуждены вопросы региональной и глобальной повестки, а также актуальные темы в рамках НАТО.

    Эрдоган подчеркнул поддержку, оказанную Альянсом в сфере защиты неба Турции, заявив, что проявленная в этом процессе солидарность в очередной раз продемонстрировала сдерживающую силу блока.

    Президент Турции добавил, что усилия по мирному завершению российско-украинского конфликта продолжаются.

    Эрдоган подчеркнул, что на саммите НАТО в Анкаре, который состоится 7–8 июля текущего года, будут предприняты шаги по дальнейшему укреплению Альянса перед лицом будущих вызовов.

