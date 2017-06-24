Дочь Трампа вызвали в суд по делу о плагиате

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Дочь и помощник президента США Дональда Трампа Иванка должна явиться в суд для дачи показаний по делу о плагиате дизайна обуви. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Bloomberg.

Бренд Aquazzura считает, что Иванка скопировала дизайн их туфель при создании собственной линейки обуви. При этом туфли марки стоят более 780 долларов, а обувь дочери Трампа продается гораздо дешевле – приблизительно за 150 долларов.

Прийти на слушания Иванка обязана до октября 2017 года. Суд позволил ей дать показания в Вашингтоне, а не Нью-Йорке, где рассматривается дело.

Иванка и ее муж Джаред Кушнер занимают должности неоплачиваемых помощников президента Трампа.